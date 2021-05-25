İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEyüpsultan'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi.

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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