Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı Eyüpsultan'da bulunan 3 katlı binanın çatısı, onarım yapıldığı sırada bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bulunan 3 katlı binanın çatısı, onarım yapıldığı sırada bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürülürken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısı onarım yapıldığı sırada bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Çatıda çalışan işçiler yangına müdahale etmeye çalışırken, çevredeki vatandaşlar ise itfaiye ve polis ekipleri haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise merdivenle araç yardımıyla yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği çatıda maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.

Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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