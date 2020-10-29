Eyüpsultan'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Eyüpsultan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü coşku dolu etkinliklerle kutlandı.

Eyüpsultan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü coşku dolu etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen kutlama etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü Eyüpsultan'da gün boyu süren konvoy ve bando konseriyle kutlandı. Kutlamalara Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.

EYÜPSULTAN SOKAKLARINDA BANDO COŞKUSU

30 araçlık konvoy ve bando Takımı, Eyüpsultan Belediyesi Alibeyköy Atölyesi'nden hareket ederek Eyüpsultan sokaklarında vatandaşlara 29 Ekim coşkusunu yaşattı. Akşam saatlerinde de araçlarla oluşturulan meşaleli konvoy Kemerburgaz ve Göktürk sokaklarında dolaşarak vatandaşlara Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı