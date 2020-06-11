Eyüpsultan'da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
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Eyüpsultan'da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu

Eyüpsultan'da park içerisinde bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

Eyüpsultan'da 21 yaşındaki genç silahla vurulmuş halde bulundu
11.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:28

Eyüpsultan'da park içerisinde bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu. 21 yaşında olduğu öğrenilen gencin ceza evinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olay, Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Şehit Hüseyin Baş Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde park içerisindeki kamelyaya gelen vatandaşlar yerde hareketsiz halde ve kanlar içerisinde yatan bir kişinin olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde olan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları oradan uzaklaştırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerde hayatını kaybeden gencin isminin Oğuzhan Yıldız(21), olduğu ve ceza evinden yeni çıkmış olduğu öğrenildi. Olayı duyan babası ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görülürken, Oğuzhan Yıldız'ın cenazesini arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı. Yapılan incelemelerin ardından Oğuzhan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, cinayet sonrası olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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