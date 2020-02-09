Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın
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Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın

EYÜPSULTAN'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

09.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 09.02.2020 08:57
Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında yangın

EYÜPSULTAN'da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, 2. kattaki Suriyeli anne ile 6 çocuğunu komşular uyandırarak dışarı çıkarttı. 

Edinilen bilgiye göre Karadolap Mahallesi Ayçiçek Sokak'taki 2 katlı bir evin çatısında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri önce binada oturan Suriyeli aileyi uyandırdı. Daha sonra da durumu , ve sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem aldı. ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısından maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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