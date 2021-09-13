Eyüpsultan'da 2 katlı bina alev alev yandı - Haberler
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Eyüpsultan'da 2 katlı bina alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eyüpsultan'da 2 katlı bina alev alev yandı

Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ev sakinlerinin uykuda yakalandığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Esenevler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Ev sakinlerinin uykuda yakalandığı yangında çevredeki vatandaşların müdahalesi ile evde bulunanlar dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

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