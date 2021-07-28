Eyüpsultan'da 2 kardeşi öldürdüğü öne sürülen cinayet zanlısı tutuklandı
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Eyüpsultan'da 2 kardeşi öldürdüğü öne sürülen cinayet zanlısı tutuklandı

Eyüpsultan'da 2 kardeşi öldürdüğü öne sürülen cinayet zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da kuzenleri olan iki kardeş Cahit M. ve Cevdet M.'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali M. tutuklandı.

Eyüpsultan'da kuzenleri olan iki kardeş Cahit M. ve Cevdet M.'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali M. tutuklandı.

Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokağı'nda daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Ali M. ile kuzenleri Cahit ve Cevdet M. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi de yaralandı.

Cahit ve Cevdet M. kaldırıldıkları hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Ali M. ise yaralı olarak gittiği Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli Ali M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali M, soruşturma savcılığının talebi üzerine çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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