Eyüpsultan'da 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşandı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Eyüpsultan'da coşkuyla kutlandı. Eyüpsultan Belediyesi'nin organizasyonu ile düzenlenen bando konserlerine ilçe sakinleri balkonlardan eşlik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş'tan Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle stadyumlar, okullar, caddeler yerine tüm coşkusuyla evlerde kutlanıyor. Eyüpsultan Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan Eyüpsultan sakinlerine, düzenlediği bando konserleriyle bayram coşkusu yaşattı. Konserde Bandistanbul Orkestrası, mahallelerde dolaşarak hareketli, eğlenceli parçalar çaldı. Balkonlardan bayraklarla konsere eşlik eden ilçe sakinleri, belediye ekibine alkışlar ve ıslıklarla teşekkür etti.

"BİZE BAYRAM COSKUSUNU EVDEN YAŞATAN BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Eyüpsultan Belediyesine teşekkürlerini ileten Hatice Yılmaz, "Çok güzel düşünmüşler. Çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Bu sene böyle olduğu için çok üzgünüz. 23 Nisan'da bu şekilde geçti. İnşallah her şey düzelir. Seneye daha güzel kutlarız bayramlarımızı. Belediyemize bize bayram coşkusunu yaşattıkları için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

"BAYRAMLAR BU YIL BURUK GEÇİYOR"

Bayramların eski bayramlarla kıyaslandığında buruk geçtiğini söyleyen Serap Yılmaz, "Bu yıl bayramlarımız buruk geçiyor. Her zamanki gibi değil. İnşallah bu kötü günleri atlatırız. Yine de belediyemiz bizleri yalnız bırakmadı. Şarkılar türküler eşliğinde evden de olsa bayramımız kutluyoruz. Emeği geçen herkese, belediyemize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA