Eyüpsultan'da 15 Temmuz coşkusu

Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain kalkışmanın 5. yıldönümünde Eyüpsultan Belediyesi'nin Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlediği programla şehitlerimizi rahmetle andık, gazilerimize ise şükranlarımızı bir kez daha sunduk.

Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain kalkışmanın 5. yıldönümünde Eyüpsultan Belediyesi'nin Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlediği programla şehitlerimizi rahmetle andık, gazilerimize ise şükranlarımızı bir kez daha sunduk.

Eyüpsultanlılar, 15 Temmuz kahramanları için düzenlenen programda tek vücut olarak tüm dünyaya bu ülke için hain planlar yapanların karşılarında milleti bulacakları, hain emellerine hiç bir zaman ulaşamayacakları mesajını verdi.

15 TEMMUZ RUHU EYÜPSULTAN'DA YAŞATILDI

15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için bir dizi etkinlik düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan Meydanı'nda, "Çizgimiz 15 Temmuz Karikatür Duvarı" ve "Dakika Dakika 15 Temmuz Sergisi"ni açtı. Karikatürist Ahmet Altay ve vatandaşlar tarafından karikatür duvarına 15 Temmuz'a ilgili çizimler yapıldı.

"ALLAH BİRLİĞİMİZİ VE DİRLİĞİMİZİ MUHAFAZA ETSİN"

Sergiyi ve karikatür duvarını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara'da gezdi. Vatandaşların 15 Temmuz'la ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmaları için meydana konulan anı defterine Başkan Deniz Köken ise şunları yazdı:

"15. 07. 2016'da yapılmaya çalışılan ve milletin olaya el koyması ile sonuçlanan darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazi olanlara sıhhatli uzun ömür temenni ediyorum. 15. 07. 2016 hain darbe girişimi göstermiştir ki içerde dışarıda mihraklar durmayacaktır. Millet iradesine de ipotek konulamayacağı bir kez daha anlaşılmıştır. Allah birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza etsin. "

DAKİKA DAKİKA 15 TEMMUZ

Eyüpsultan Belediyesi'nin 15 Temmuz gecesi halkın kahramanca direnişini ve 28 gece süren demokrasi nöbetlerinde yaşanan heyecanı tekrar hatırlatmak amacıyla açtığı "Dakika Dakika 15 Temmuz Sergisi"ne ise vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

15 TEMMUZ DERGİ KAPAKLARI SERGİSİ AÇILDI

Dünya Dergiler Birliği'de 15 Temmuz'la ilgili Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "15 Temmuz Dergi Kapakları Sergisi" açtı. Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'de sergiyi giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp sergiyi gezdi.

DESTANSI MARŞLAR 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI İÇİN SÖYLENDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri akşam saatlerinde Cengiz Gökdemir'in şefliğinde Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun Eyüpsultan Meydanı'nda verdiği konserle devam etti. Vatandaşların ellerinde bayraklarla tüm marşlara eşlik ettiği konserde topluluk "15 Temmuz Demokrasi Marşı" başta olmak üzere 15 Temmuz marşları, şiirleri ve ilahileri seslendirdi.

Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun ardından sahneye çıkan Eyüpsultan Belediyesi Mehter Takımı da marşlarıyla meydanı dolduran vatandaşları coşku dolu dakikalar yaşattı.

"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Vatandaşların Eyüpsultan Meydanı'ndaki coşkusuna ortak olan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Hamdolsun 5 sene sonra bugün burada aynı duyguyu tekrar yaşıyor olmak, aynı heyecanla şehitlerimizi anıyor, yad ediyor olmak güzel bir şey. Ben ziyadesiyle memnunum, gelenlere de teşekkür ediyorum. Bu işi unutturursak başka boyutlara doğru yol alır gider, yeni nesil bunları bilerek büyüyecekler ve bir daha da buna müsama göstermeyecekler. "

MEYDANA KURULAN DEV LED EKRANDA, 15 TEMMUZ BELGESEL VE KLİPLERİ YAYINLANDI

Tören için hazırlanan dev ekranda gösterilen 15 Temmuz ile ilgili belgeseller, klipler ve o geceye ait görüntüler ise meydanda bulunan 7'den 70'e herkesin duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Genç yaşlı birçok vatandaş bu anlarda göz yaşlarına hakim olamadı. Bir yandan ekrandan görüntüleri seyreden vatandaşlar bir yandan da göz yaşı dökerek, bir daha 15 Temmuz gibi gecelerin yaşanmaması için dua ettiler.

Gece geç saatlere kadar devam eden program öncesi Eyüpsultan Belediyesi, meydanı erken saatlerde doldurmaya başlayan vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulundu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara'da görevlilerle birlikte vatandaşlara pilav dağıttı.

Kaynak: Habermetre