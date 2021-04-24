"Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla yarışma başladı
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"Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla yarışma başladı

'Eyüpsultan Çiçek Açıyor' sloganıyla yarışma başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi, "Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla "En Güzel Teras ve Balkon" yarışması düzenliyor.

Eyüpsultan Belediyesi, "Eyüpsultan Çiçek Açıyor" sloganıyla "En Güzel Teras ve Balkon" yarışması düzenliyor.

En Güzel Teras ve En Güzel Balkon olarak iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada büyük bir özenle hazırlanmış birbirinden güzel, birbirinden renkli, birbirinden yeşil balkon ve teraslar yarışacak. Çevre sevgisini arttırmak ve çevreye karşı vatandaşların ilgisini, duyarlılık bilincini desteklemek, yaşanılan çevrenin estetik niteliğini geliştirmek, halkın yaşadığı alanın peyzajına ve çevre düzenlemesine yönelik ilgisini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada Eyüpsultan'ın yeşil dokusunu artırmak, yaşanılan çevrenin korunarak güzelleşmesini sağlamak, toplumun bitkilere olan ilgisini ve sevgisini arttırmak hedefleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada yarışma koşulları ise şöyle:

"Yarışma, Eyüpsultan ilçesinde yer alan özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ait yarışma kategorilerine giren mekanların katılımına açık. Yarışma konusu ile ilgili profesyonel hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlar ise yarışmaya katılamıyor. Her yarışmacı yalnızca bir kategoride yarışmaya katılım sağlayabilecek ve başvuru yapan herkes yarışmaya katıldığı mekanı yarışma sonuna kadar başvurduğu şekilde muhafaza etmeye özen gösterecek. Yarışmaya en fazla 5 adet fotoğraf ile katılım sağlanabilirken fotoğrafların boyutları 1 MB'dan az, 4 MB'dan fazla olmamalı. Mümkünse yarışmaya katılınacak teras ve balkon iç ve dış cepheden, olabildiğince farklı açılardan fotoğraflandırılmalı."

Yarışmada birinci olanlara laptop, 2., 3., 4. ve 5. olanlara tablet hediye edilecek. Yarışmada her iki kategorinin de 1.'sine ödül olarak laptop, 2., 3., 4. ve 5.'sine ise tablet verilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021 saat 16.30 olarak açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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