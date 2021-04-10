EYÜPSULTAN CAMİİ, RAMAZAN ÖNCESİ GÜL SUYUYLA YIKANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EYÜPSULTAN CAMİİ, RAMAZAN ÖNCESİ GÜL SUYUYLA YIKANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Ramazan ayının İstanbul'daki gözbebeği Eyüpsultan'da ramazan hazırlıkları kapsamında Eyüpsultan Camii Meydanı ve cam içerisi gül suyu ile yıkandı.

Sedat Peker'in villasına yapılan baskında 'Branda' detayı dikkatlerden kaçmadı
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da

? Ramazan ayının İstanbul'daki gözbebeği Eyüpsultan'da ramazan hazırlıkları kapsamında Eyüpsultan Camii Meydanı ve cam içerisi gül suyu ile yıkandı. Caminin içerisi, avlusu, abdest alma yerleri Eyüpsultan Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA EŞLİK ETTİ

Cami avlusunda yapılan çalışmalara refakat eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de süpürgeyi eline alarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine eşlik etti. Eyüpsultan Camii ve Eyüpsultan'da bulunan bütün camilerin temizliğini bugünden itibaren başlattıklarını ifade eden Başkan Köken, 'Eyüpsultan Camii biliyorsunuz bu bölgenin, ülkemizin ve İslam aleminin en önemli merkezlerinden bir tanesi, onun için buranın hem içini hem de dışını gül sularıyla temizliyoruz; ramazana hazırlıyoruz. Biraz sonra bizde arkadaşlarımızla beraber süpürgeyi tutacağız. İnşallah tedbirlere uyarak şu ramazanda ibrelerin aşağıya döndüğü bir ay olmasını temenni ediyoruz. Dualarımızın hepsi bunun üzerine olacak bu dönemde. Herkesin sağlıklı güzel bir ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum' dedi.

'RAMAZAN COŞKUSUNU SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN EVLERE TAŞIYACAĞIZ'

Bu yıl pandemiden dolayı Eyüpsultan'daki ramazan coşkusunu belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden evlere taşıyacaklarını dile getiren Başkan Deniz Köken, şu açıklamalarda bulundu: 'Sabah 10'da mukabele ile başlayan ramazan etkinliklerimiz gün içinde farklı içerikteki programlarla gece 22.00'ye kadar sürpriz konuklarla devam edecek. Mahallelerde evlere sıcak yemek dağıtımı hizmetimiz var. Ramazan öncesi 10 bin adet ramazan gıda paketlerinin dağıtımını yaptık. Bu esnada yine gelirse talepler onlara da cevap verecek ekiplerimiz hazır. Aynı zamanda iftara 10 dakika kala trafik sıkışıklığı olan kavşaklarda da yine küçük iftariyeliklerle araçlarının içinde kalan, evlerine gitmekte geciken vatandaşlarımıza da hizmet vereceğiz.?

EYÜPSULTAN CAMİİ, RAMAZAN ÖNCESİ GÜL SUYUYLA YIKANDI
EYÜPSULTAN CAMİİ, RAMAZAN ÖNCESİ GÜL SUYUYLA YIKANDI
EYÜPSULTAN CAMİİ, RAMAZAN ÖNCESİ GÜL SUYUYLA YIKANDI
EYÜPSULTAN CAMİİ, RAMAZAN ÖNCESİ GÜL SUYUYLA YIKANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Diego Ozan Tufan Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EYÜPSULTAN CAMİİ, RAMAZAN ÖNCESİ GÜL SUYUYLA YIKANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:30:21. #1.14#
title