Eyüpsultan Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi
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Eyüpsultan Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapalı olan camilere, Ramazan ayının vazgeçilmezi mahyalar asıldı.

24.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:11
Eyüpsultan Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapalı olan camilere, Ramazan ayının vazgeçilmezi mahyalar asıldı. Eyüpsultan Camii'ne, asılan 'Oruç arınmaktır' mahyası havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler nedeniyle kapalı olan camilerin minareleri Ramazan ayının vazgeçilmezi olan mahyalarla süslendi. Ramazan ayının simgelerinden ve Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan mahyalar, ilk teravih ile birlikte İstanbul'u aydınlatmaya başladı. İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturan 'Oruç arınmaktır' yazılı mahya havadan görüntülendi.

(İHA)

Eyüpsultan Camii'ne asılan mahyalar havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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