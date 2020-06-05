Eyüpsultan Camii'nde Cuma namazı öncesi 4 noktada kontrol yapıldı
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Eyüpsultan Camii'nde Cuma namazı öncesi 4 noktada kontrol yapıldı

EYÜPSULTAN Camii'nde Cuma namazı öncesi vatandaşlara ateş ölçümü yapıldı.

Eyüpsultan Camii'nde Cuma namazı öncesi 4 noktada kontrol yapıldı
05.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:58

EYÜPSULTAN Camii'nde Cuma namazı öncesi vatandaşlara ateş ölçümü yapıldı. Maskesi olmayanlara maske verilirken, Eyüpsultan Belediyesi tarafından sosyal mesafe kuralına uygun şekilde vatandaşlar camiye gelmeden avluya seccadeler serildi. Uygulanan hem hijyen hem de kontrollerden memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar ise en kısa sürede ülke olarak Koronavirüs'ten kurtulmayı temenni ettiklerini söylediler.   

Koronavirüs kısıtlamalarının normalleşme sürecine girmesiyle birlikte geçen hafta Cuma namazları tekrar kılınmaya başlamıştı. Yeni normal hayata göre hem maskeli hem de sosyal mesafeli kılınan Cuma namazlarına bugün de aynı kurallara uyularak devam edildi.

 "KORONAVİRÜS'TEN ANNEMİ KAYBETTİM"

4 ayrı noktada Eyüpsultan Camii'de kontrol yapan belediye ekiplerinin bu önlemlerinden memnun olduğunu söyleyen Caner Matur, "2 ay önce annemi Koronavirüs sebebiyle kaybettim. İnşallah ülke olarak bu beladan kurtulacağız. Alınan önlemlerden ise çok memnunum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs sürecinde yaptığı işleri takdir ederek takip ettiğini dile getiren Metin Küçük, "Devletimizin aldığı her önlem çok iyi şu anda. Herkes gecesini gündüzüne katıyor bu süreçte ve herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Eyüpsultan Belediyesi, avlu ve camii dışına sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde belediye ekipleri tarafından vatandaşlar camiye gelmeden önce tek kullanımlık seccadeler serdi. Zabıta ekipleri, camiye girişte ateşleri ölçülen ve maske verilen vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek namazlarını kılmalarını istedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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