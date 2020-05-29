Eyüpsultan Camii'nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı (Fotoğraflı)İSTANBUL (İHA) - Konora virüs salgını sebebiyle 16 Mart'ta toplu halde ibadete kapatılan camilerde yeniden cuma namazı kılınmaya başlandı.

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Konora virüs salgını sebebiyle 16 Mart'ta toplu halde ibadete kapatılan camilerde yeniden cuma namazı kılınmaya başlandı. 74 günlük aradan sonra Eyüp Sultan Camii'nde Cuma namazı kılındı.

Eyüpsultan Meydanı'na girişlerde Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tedbirler aldı. Meydan girişlerine el dezenfektanları konuldu, maskesi olmayanlara maske verildi, zabıta memurları tarafından vatandaşların ateşleri ölçüldü. Cuma namazı için Eyüpsultan Meydanı'na gelen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de ateşi görevli zabıta memuru tarafından ölçüldü.

5 BİN SECCADE DAĞITILDI

Meydanda namaz kılınacak yerlere öncelikle sosyal mesafe mesafesine uygun olarak hasırlar serildi. Sonrasında, evlerinden seccade getiremeyen vatandaşlar için Eyüpsultan Belediyesi tarafından 5 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Eyüp Sultan Camii'nde kadınlar için Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesinin bulundu iç avluda yer hazırlandı. Kadınlar namazlarını sadece bu bölgede kıldılar. İlçede ayrıca yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camiler ile uygun alanlarda da Cuma namazı kılındı. Vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi tarafından önceden temizlenerek dezenfekte edilen Eyüp Sultan Camii avlusunda ve Eyüpsultan Meydanı'nda, maskelerini takmış vaziyette sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttular. İlk Cuma namazını Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten kıldırırken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlçe Kaymakamı İhsan Kara ile yan yana saf tuttu. Başkan Deniz Köken namaz öncesi, meydanda ve iç avluda inceleme yaparak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"BÜTÜN CAMİLERİMİZDE ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Başkan Deniz Köken burada yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla biz bütün camilerde önlemlerimizi aldık. Eyüp Sultan Camii'nde yoğunluk olacağından dolayı hem seccadelerimizi takviye olarak getirdik, hem maske dağıttık. Alibeyköy'de olsun, Veysel Karani bölgesinde olsun, Kemerburgaz ve Göktürk'te olsun tüm önlemlerimizi aldık. Bir sorunumuz yok şu anda. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Akşam 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle Piyer Loti'de Mehter konserimiz ve havai fişek gösterimiz olacak. Bütün vatandaşlarımız da bizim sosyal medyamızdan Piyer Loti'yi ve Eyüpsultan'ı takip edebilirler" dedi.

EYÜPSULTAN'DA 70 FARKLI NOKTADA CUMA NAMAZI KILINDI

Eyüpsultan genelinde Cuma namazına uygun camiler ve alanlar önceden tespit edilerek gerekli düzenlemeler yapıldı. Buna göre 64 cami ile Çırçır Mahallesi Asım Yıldız Parkı, Bir Nefes Parkı Sosyal Tesisleri, Silahtarağa Pazar Yeri - Otopark, Barış Manço Parkı, Öz Alibeyköy Spor Tesisleri'nde de Cuma namazı için saf tutuldu.

Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığından, alınması gereken tedbirlere ilişkin bir afiş yayınladı. Afişte, camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği, saf düzeninin sosyal mesafeye uygun olarak alınacağı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA