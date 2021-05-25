Eyüpsultan, bir spor salonu ve etüt merkezine daha kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan, bir spor salonu ve etüt merkezine daha kavuşuyor

Eyüpsultan, bir spor salonu ve etüt merkezine daha kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eyüpsultan Belediyesi, Silahtarağa'da yeni bir spor salonu ve etüt merkezi yapıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Silahtarağa'da yeni bir spor salonu ve etüt merkezi yapıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, söz verdiği spor kompleksi projesini hayata getiriyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından Silahtarağa Mahallesinde Spor Salonu ve Etüt Merkezi projesi yapımına başladı.

"Sporun merkezi Eyüpsultan olacak" vaadiyle yola çıkılan proje, Silahtarağa Mahallesi'nde bulunan Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi yanına yapılıyor. 2 bin 400 metrekarelik alana inşa edilecek olan Spor Salonu ve Etüt Merkezi'nden aynı anda 75 öğrenci faydalanabilecek.

Spor salonunun yanına 110 öğrencinin yararlanabileceği etüt merkezi de yapılacak. Etüt merkezinde kütüphane ve kafe yer alacak. Okulun ve bölgenin ihtiyacını karşılamak için Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonunda basketbol, aletli jimnastik, zumba, yoga ve pilates eğitimleri de verilecek. Spor salonundan bölgedeki vatandaşlar da yararlanabilecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan, bir spor salonu ve etüt merkezine daha kavuşuyor
Eyüpsultan, bir spor salonu ve etüt merkezine daha kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Volkan Bozkır İbrahim Aydemir Fahrettin Altun
Magazin Murat Boz Demet Evgar Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüpsultan, bir spor salonu ve etüt merkezine daha kavuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 15:49:13. #1.11#

title