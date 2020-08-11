Eyüpsultan, Beyoğlu ve Ataşehir'de Kovid-19 denetimleri
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Eyüpsultan, Beyoğlu ve Ataşehir'de Kovid-19 denetimleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda denetimler başladı.

Eyüpsultan, Beyoğlu ve Ataşehir'de Kovid-19 denetimleri
11.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:50

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda denetimler başladı.

İlçe Kaymakamı İhsan Kara'nın da katıldığı denetimlerde Eyüpsultan Meydanı ile Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki işletmeler, restoranlar, kafeler ve fırınlar ziyaret edilerek içerideki çalışan ve müşteriler Kovid-19'a karşı uyarılarak alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

Denetimin ardından Kara, gazetecilere, Kovid-19 hastalığına karşı mücadelenin bir safhasının daha sürdüğünü ve denetimleri çoğaltarak kötüye gidişin önlenmesi konusunda gayretleri olduğunu söyledi.

Yapılan denetimlerde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Kara, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızı bilgilendirip, uyarıyoruz. Çok istemesek de zaman zaman idari işlem yapmak zorunda kalıyoruz. Burada amacımız hepimizin aynı. En sağlıklı günlere ulaşabilmek için her türlü gayreti hep beraber gösteriyoruz. Burada büyük denetim olarak bütün ticari mecralarda, sosyal hayatta, camilerde, meydanlarda, pazarlarda, alış veriş yerlerinde vatandaşımızın yanında oluyoruz ve uyarıyoruz."

İlçedeki denetimlerin gün boyu pazar, alış veriş ve eğlence mekanlarında süreceği öğrenildi.

"Bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da polis, zabıta ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim gerçekleştirdi.

Yıldız ve beraberindekiler, Tophane'de başlayıp Karaköy'de sona eren denetimlerde iş yerlerini, turistik tesisleri ve lokantaları denetledi.

Denetimin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, özellikle yeme içme mekanlarının denetimleri konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Bugün yeniden bir farkındalık oluşturmak, maske, mesafe, temizlik konularına vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla hatırlatmada bulunduklarını, iş yerlerinin ve müşterilerin bu anlamda kurallara uyup uymadığını denetlediklerini ifade eden Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Beyoğlu Belediyesi olarak bu denetimleri gerçekleştirirken inanıyorum ki Türkiye'nin dört bir yanında yapılıyor. Gördüğümüz kadarıyla iş yerlerimizin, vatandaşımızın, esnafımızın Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallara büyük oranda riayet ettiğine şahit oluyoruz. Salgın dönemini devlet-millet el ele, kurallara uymak suretiyle başarmış olduğumuza inanıyorum. Hep birlikte kurallara uyarsak büyük zararlar doğmadan bu süreci atlatmış olacağız. Şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, hükümetimizin, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın kuralları, denetimleri sayesinde vatandaşımızın duyarlılığı sayesinde bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyorum."

Ataşehir

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da ilçedeki bir alışveriş merkezinde polis, zabıta ve sağlık ekipleriyle denetimlere katıldı.

İş yerlerinde yapılan denetimin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Ertaş, "Sağlık için, hepimiz için" denetimlerinin Türkiye çapında olduğu gibi Ataşehir'de de gerçekleştirildiğini söyledi.

Amaçlarının halkı bilinçlendirmek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatmak olduğunu aktaran Ertaş, "107 kişiden oluşan 37 ekip, şu an sahada denetimleri sürdürüyor biz de onlara katılıyoruz. Ben Ataşehirlilere teşekkür ediyorum kurallara uydukları için." dedi.

Bu süreçte herkese görevler düştüğünü dile getiren Ertaş, halkı bilinçlendirmek amacıyla denetim ekiplerini her gün sahaya sürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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