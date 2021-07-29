Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
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Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı

Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ilçeye kazandırdığı projelerden biri olan, Akşemsettin bölgesinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı tamamlandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ilçeye kazandırdığı projelerden biri olan, Akşemsettin bölgesinde bulunan Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatı tamamlandı.

Büyük bir titizlikle ve hızla sürdürülen çalışmalar neticesi inşaatı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda ilk kulacı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken attı. Başkan Deniz Köken havuza girerek bir süre yüzdükten sonra, yüzme dersi için havuza gelen Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Okulu öğrencisi miniklerle de sohbet etti.

Eyüpsultan'da ilk defa Eyüpsultan belediyesi adına yüzme havuzu oldu

İlçede yaşayan gençleri, çocukları spora yönlendirmek, onlara spor sevgisini aşılamak için farklı spor branşlarında birçok projeye imza atan Başkan Deniz Köken, yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunda yaptığı açıklamada, "Yaz okulumuzda yüzme branşına yaklaşık 3 bin öğrenci müracaat etti. Yüzme havuzu, göreve geldiğimde ilk yatırımlarımızdan bir tanesiydi. İki havuzumuzu da bitirdik hamd olsun. Ben de ilk deneme yüzüşümü yaptım. Eyüpsultan'da ilk defa Eyüpsultan Belediyesi adına yüzme havuzu oldu, güzel bir olay" dedi.

"Yatırımların devamı gelecek"

İlerleyen süreçte Eyüpsultan için, Eyüpsultanlılar için birçok yeni ve özgün projeyi hayata geçireceği müjdesini de veren Başkan Deniz Köken açıklamasına şöyle devam etti: "Projelerin devamı gelecek, gelecek sene hem plajımız hem havuzlarımızla birlikte yüzme sporunda 1 numaralı ilçe olacağız. İki tane de spor salonumuz yapılıyor. Biri bitmek üzere, diğeri de başlama aşamasında. Salon sporları, yüzmeler plajlarla beraber çok güzel etkinlikler bizi bekliyor. Tüm çocuklarımıza ve Eyüpsultan halkına hayırlı olsun."

Vatandaşlar Eylül ayından itibaren kullanabilecek

Eyüpsultan Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda yüzme branşına yaklaşık 3 bin öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruların yoğunluğu sebebiyle havuz, ilçede yaşayan yetişkinler ve çocukların kullanımına Eylül ayından itibaren açılacak.

Yürüyüş ve koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanları da var

Proje, toplam 7 bin 150 metrekare alan üzerinde gerçekleştirildi. Yarı olimpik yüzme havuzu, bin 250 metrekarelik alanda yapıldı.

Havuz binası çevresinde ise 2 bin 644 metrekarelik sert peyzaj alanında yürüyüş parkuru, koşu parkuru, fitness ve çocuk oyun alanı ile dinlenme alanları da yer alacak. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı
Eyüpsultan Belediyesinin ilk havuzu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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