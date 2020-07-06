Eyüpsultan Belediyesine ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eyüpsultan Belediyesine ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgesi

Eyüpsultan Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların ardından uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgesi almaya hak kazandı.

Eyüpsultan Belediyesine ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgesi
06.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:16

Eyüpsultan Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların ardından uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgesi almaya hak kazandı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından Eyüpsultan Belediyesine ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgelerinin takdimi töreni, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık fuaye alanında yapıldı.

Törende konuşan TSE Marmara Bölge Koordinatörü Hüseyin Taşan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i ve Eyüpsultan Belediyesi yöneticilerini ortaya koydukları kararlı duruş ve sonuca ulaştıkları için tebrik ederek şu açıklamaları yaptı:

"Herhangi bir şekilde bir sistemi kurabilir, kurgulayıp sonuç alabiliriz. Ama o sistemin sürdürülmesiyle sistemden verim almaya başlarız. Sistemin katkılarını işletmemize mal etmeye başlarız. Bu kadar uzun yıllar belediyecilik tecrübesi olan başkanımız da ne aradığını bilen, neyi ne için kurguladığını bilen bir yönetici. Biz özellikle Eyüpsultan Belediyesi adına ve önümüzdeki yıllar adına heyecan duyuyoruz. Çok daha güzel faaliyetlere zemin hazırlayacak bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz."

Belge takdim töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Köken ise Eyüpsultan halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu belirtti.

Köken, şunları kaydett:

"Bir lokantaya gittiğinizde kaliteli hizmet almak istersiniz. Kaliteli hizmet alamazsanız bir daha o yere gitmek istemezsiniz. Kalite sadece ürünün kalitesi değil, sunumun da bir kalitesi var. Önünüze yemeği getiren garson, eğer onu bir ahenkle sunmazsa o tavrından rahatsız olup o yere yine gitmemeye başlarsınız. Yemeğin kaliteli olması da yetmiyor, hizmetin de kaliteli olması gerekiyor. O da yetmiyor ortamın hazır ve nazır ve kaliteli olması gerekiyor. Ortamın da itici olmaması gerekiyor. İşte biz bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, bunların tamamına kalite yönetim sistemi diyoruz. ve bu kişiye göre değil, bizlerden sonra da devam etmesi gereken bir sistem. Yaptığımızı yazacağız, yazdığımızı uygulayacağız. Biz de istiyoruz ki kişilerin genel karakterine göre bir yönetim tarzı olmasın, hizmetteki kavramların hepsi belli bir standart doğrultusunda hareket etsin istiyoruz."

Konuşmaların ardından Köken'e ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti Haber
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü Haber
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama geldi
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Esra Albayrak Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Gökhan Töre Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Eyüpsultan Belediyesine ISO 9001 ve TS ISO 10002 belgesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 18:16:13. #1.15#
title