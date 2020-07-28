Eyüpsultan Belediyesinden yetim çocuklara bayram sürprizi Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocukları bayramlık kıyafet ve oyuncakla sevindirdi.

Eyüpsultan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi yetim ve öksüz çocukları bayramlık kıyafet ve oyuncakla sevindirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü himayesinde Osmanlı Parkta gerçekleştirilen programda, Eyüpspor Kulübü ile Büyüdüm Çocuk Oldum ve Yetim Hane Derneklerinin destekleriyle 200 çocuğa kıyafet yardımı yapılıp, oyuncak hediye edildi.

Programda çocuklara kıyafetlerini ve oyuncaklarını teslim eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çocukların ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Paylaştıkça her şey büyüdüğünü ifade eden Köken, "Bütün güzellikleri paylaşarak büyütmek için varız. Birbirinizi sevin, birbirinizden kopmayın ve bu çocuklarımıza gözünüz gibi bakın. Biz de onlara gözümüz gibi bakmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız oldukça sizlerle daha çok paylaşacağız. Bir şeyi kenara koymuyoruz, ne varsa paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Köken, program sonrası çocuklara bir müjde daha vererek, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'dan kıyafet ve oyuncak dağıtılan çocuklara en kısa zamanda bisiklet hediye edileceği sözünü aldığını da açıkladı.

Kaynak: AA