Eyüpsultan Belediyesinden çocuklara sürpriz kitap hediyesi
Haberler » Güncel » Eyüpsultan Belediyesinden çocuklara sürpriz kitap hediyesi - Haber

Eyüpsultan Belediyesinden çocuklara sürpriz kitap hediyesi

Eyüpsultan Belediyesine aileleri ile birlikte gelen çocuklara belediye hizmet binası girişinde kitap hediye ediliyor.

13.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:10
Eyüpsultan Belediyesinden çocuklara sürpriz kitap hediyesi

Eyüpsultan Belediyesine aileleri ile birlikte gelen çocuklara belediye hizmet binası girişinde kitap hediye ediliyor.


Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Müdürlüğüne bağlı görev yapan karşılama ve yönlendirme personeli, belediye hizmet binasına gelen çocuklara, bir kitap seti hediye ediyor. Çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla başlatılan hizmet çocukları sevindirirken, ailelerinin beğenisini kazanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler