Eyüpsultan Belediyesinden 'Bekletmeyen' Hizmet

Eyüpsultan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan işlem bankosu bundan sonra vatandaşın daha hızlı hizmet almasını sağlayacak.



Evrak işleri takibinin daha kolay sağlanacağı hizmette bankolarda uzun kuyruklar olmasının da önüne geçilmiş olunacak. Sadece T.C. kimlik numarasıyla yapılan işlemle evrak durumu öğrenilebilecek. Yapı denetim şirketlerinin ve vatandaşların İmar Müdürlüğüne gelip yaptıkları işlemlerin, daha sonraki aşamaları takip etmesi adına yapılan bu uygulamayla hem vatandaş hem belediye zamandan tasarruf sağlayacak. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu hizmet vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak.



Elektronik Bankoda işlem yapan Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi sakini Ziya Aktaş, kuyrukta beklemeden işlemini yaptıktan sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a bu hizmetinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL