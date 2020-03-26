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Eyüpsultan Belediyesi vatandaşları yalnız bırakmadı

Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüse karşı vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

26.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:06
Eyüpsultan Belediyesi vatandaşları yalnız bırakmadı

Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüse karşı vatandaşların bu süreçte mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayarak yanlarında yer aldı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ise, rutin çalışmalarına devam ederken, virüs nedeniyle bu hizmetlerini arttırıp yenilerini de ekleyerek vatandaşları bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Rutin olarak her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü, bu zor günlerde sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepleri de geri çevirmiyor. İlçede her gün 300 aileye sıcak yemek ulaştıran ekipler her eve 3 çeşit sıcak yemek bırakıyor.

5 bin aileye erzak dağıtılacak

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların bütün ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte hizmet veren Eyüpsultan Belediyesi, 7 bölgeye ayrılan ilçede, özel kurulan ekiplerle vatandaşların market alışverişlerini de yerine getirmeye devam ediyor. Evden çıkamayan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak, özellikle gıda konusunda sıkıntı yaşamamaları adına tedbirleri arttıran Eyüpsultan Belediyesi, pazartesi gününden itibaren ise ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan erzağı dağıtımına başlayacak. Toplam 5 bin erzak dağıtımı yapılacak.

"Hiçbir Eyüpsultanlı mağdur olmayacak"

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini, bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceklerini belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Hiçbir Eyüpsultanlı mağdur olmayacak. Olağanüstü günlerin yaşandığı şu günlerde belediyemizin tüm birimleri özverili bir şekilde sahada çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eyüpsultan'ın tüm mahalleleri sokak sokak temizlenerek dezenfekte edilmeye devam edilecek. Parklarımızı, siteleri, toplu ulaşım araçlarını, ibadethanelerimizi, okullarımızı dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanı sıra, yalnız yaşayan, kronik rahatsızlığı bulunan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Sıcak yemek ulaştırdığımız vatandaşlarımızın sayısını arttırarak daha fazla kişiye ulaştık. 65 yaş ve üstü hemşehrilerimizin market ihtiyaçlarını karşılayacak özel ekipler oluşturduk. Muhtarlarımız da ekiplerimize destek oluyor. Vatandaşlarımızdan tek ricamız evde kalsınlar, biz onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi ve bilgilendirmeleri amacıyla sosyal medya üzerinden interaktif yayınlar gerçekleştiriyor. Bu hizmetlerden birisi de Eyüpsultan Belediyesi'nin Facebook hesaplarından yayınlanan Online Psikolojik Destek. Beden sağlığı kadar ruh sağlığının da güçlü tutulması gereken bu zor günlerde Eyüpsultan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nin (ESADEM) uzman psikologları her perşembe facebook üzerinden vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor. Ayrıca günün bazı saatlerinde ınstagram üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayınlarla korono virüs kaygısıyla ortaya çıkabilecek panik atak, fobi, stres, uykusuzluk, yeme sorunları, korku gibi birçok konuda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

'Evde yeterli ve dengeli beslenme için takipte kalın'

Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden hayata geçirdiği bir diğer önemli proje de online diyetisyen desteği. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü diyetisyenleri dünyayı etkisi altına alan Covid - 19'a karşı alınabilecek koruyucu önlemleri, dengeli beslenme ve bağışıklık sisteminin güçlendirilebilmesi için neler yapılabileceği konularında vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Demirçelik, her Cuma 14.00'de Facebook üzerinden, her akşam 21: 00'de ise Instagram üzerinden canlı yayınlarla yeterli ve dengeli beslenme konularında bilgiler verip, soruları yanıtlıyor.

Bil Kazan"la haftasonu keyifli zaman

Evden çıkamayan ve evde çalışmak zorunda kalan vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için Eyüpsultan Belediyesi'nin büyük ilgi gören ödüllü yarışması "Bil Kazan" vatandaşlar için keyifli bir alternatif olacak. Sunuculuğunu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden Mehmet Aktaş'ın üstlendiği yarışma programı Cumartesi ve Pazar günü saat 14.00'de Facebook sayfası üzerinden canlı yayınla yine ödüller dağıtacak. Belediye çalışmalarının da haber olarak yer aldığı yayında, sorulan sorulara en hızlı şekilde doğru cevap veren ilk 10 şanslı izleyici yarışmadan çeşitli hediyeler kazanacak. Sorulan 5 soruya da en hızlı şekilde doğru cevap veren şanslı izleyici ise büyük ödülün sahibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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