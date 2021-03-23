Eyüpsultan Belediyesi Ramazan için erzak kolisi dağıtmaya başladı
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Eyüpsultan Belediyesi Ramazan için erzak kolisi dağıtmaya başladı

23.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:51
Eyüpsultan Belediyesi Ramazan için erzak kolisi dağıtmaya başladı

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayına az bir süre kala ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayına az bir süre kala ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı başlattı. Yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde de yardım kolilerini vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

10 BİN ADET GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK

Bu kapsamda sahaya çıkan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde mahalle mahalle dolaşarak içinde sıvı yağ, pirinç, bulgur, şeker, un, çay, makarna, salça, zeytin, reçel gibi temel gıda maddelerinin olduğu paketleri vatandaşlara ücretsiz bir şekilde teslim ediyor. Ayrıca ailelere pandemi nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı da yapılıyor. Eyüpsultan Belediyesi 28 mahallede Ramazan ayına kadar 10 bin adet gıda kolisi dağıtmayı planlıyor.

Paketlerini teslim alan vatandaşlar paylaşma, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayı öncesi yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti.


Eyüpsultan Belediyesi Ramazan için erzak kolisi dağıtmaya başladı
Eyüpsultan Belediyesi Ramazan için erzak kolisi dağıtmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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