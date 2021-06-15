Eyüpsultan Belediyesi Personeli Covid-19 Aşılarını Oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan Belediyesi Personeli Covid-19 Aşılarını Oldu

Eyüpsultan Belediyesi Personeli Covid-19 Aşılarını Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" açıklamasından sonra Eyüpsultan Belediyesi personeli, Covid-19 1. doz aşılarını oldu.

Personele aşıları Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli tarafından Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Necip Fazıl Salonu'nda altışar kişilik gruplar halinde içeri alınarak yapıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Fahrettin Altun Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Funda Eryiğit Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüpsultan Belediyesi Personeli Covid-19 Aşılarını Oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:23:15. #1.15#

title