Eyüpsultan Belediyesi, pandemi günlerinde 70 bin maske üretti
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Eyüpsultan Belediyesi, pandemi günlerinde 70 bin maske üretti

Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunulması için 70 bin maske üretti.

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi günlerinde 70 bin maske üretti
28.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:01

Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunulması için 70 bin maske üretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgından korunmak için en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olan maske üretimi, Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları'nda (ESMEK) üretildi.

İlk günlerde günlük 300 maske üretimiyle çalışmaya başlayan Eyüpsultan ESMEK, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla günlük kapasiteyi 3 bine çıkardı.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ESMEK'te dikilen maskeler, salgından bu yana 70 bine ulaştı.

Maske üreten belediye, hem kendi personelinin maske ihtiyacını karşıladı hem de özellikle pazar yerlerinde ve ortak kullanılan alanlarda ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Ayrıca kursta, işitme engellilerin kullanması için özel bir maske de tasarlanarak, maskenin dudak kısmı şeffaf bırakılarak işitme engellilerin dudak okuma yoluyla iletişim kurması kolaylaştırıldı.

Özel olarak tasarlanan maskeler, işitme engelli vatandaşların evlerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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