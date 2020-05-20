Eyüpsultan Belediyesi'nden "Kadir Gecesi Özel Programı"
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Eyüpsultan Belediyesi'nden "Kadir Gecesi Özel Programı"

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden Kadir Gecesi'ne özel bir canlı program düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi'nden
20.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:37

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden Kadir Gecesi'ne özel bir canlı program düzenledi. Eyüpsultan'dan gerçekleştirilen ve saat 22.00'de başlayan canlı yayınla Kadir Gecesi'nin manevi atmosferi evlere taşıdı. Program Eyüp Sultan Camii avlusundan canlı yayınla başladı.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN CANLI YAYINA KONUK OLDU

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp Sultan Camii avlusundan, Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden Mehmet Aktaş ile Telat Yöndem'in gerçekleştirdiği yayının konuğu oldu.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN, "TÜM İSLAM ALEMİNİN KADİR GECESİ MÜBAREK OLSUN"

Başkan Deniz Köken, "Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun" diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: "Covid - 19 nedeniyle tüm camilerimiz kapalı, Eyüpsultan'da hüzünlü bir akşam. Biz de bu hüznü bildiğimiz için, tüm Ramazan ayı boyunca Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesaplarından bizi takip edenlere bu akşam Eyüp Sultan Camii avlusunda seslenelim istedik. Vatandaşlarımız özlemlerini gidermiş olsunlar" dedi.  

"AVLUSU UYGUN OLAN CAMİLERİMİZİ 29 MAYIS GÜNÜ İÇİN İBADETE HAZIR HALE GETİRECEĞİZ"

Avlusu uygun olan camilerin 29 Mayıs'ta açılacağını müjdeleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Mayıs'ta Cuma namazıyla birlikte camilerimizin açılacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte bütün camilerimizle ilgili çalışmalarımıza başladık. Avlusu uygun olanların tamamını temizleyip, ilaçlayıp vatandaşlarımızın ibadet edebilmesi için 29 Mayıs gününe hazır hale getireceğiz inşallah. Hep beraber tedbirlere uyarak, maskelerimizi takarak, dezenfekte yaparak ilk Cuma namazımıza başlıyoruz. Ramazan ayının da, bu Kadir gecesinde müjdesini aldık" diye konuştu.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ VE İSTANBUL VALİLİĞİ CANLI YAYIN YAPTI

Köken, "Bu akşam değerli sanatçımız Ahmet Özhan vardı, bu süreci güzel anlatan tarihçimiz İskender Pala hocamız vardı, konuşmacılarımız, hafızlarımız vardı. Eyüpsultan'da Kadir Gecesi'ni, tüm Türkiye'ye hem Eyüpsultan Belediyesi hem İstanbul Valiliğimiz olarak duyurmaya çalıştık, bu özlemi de gidermiş olduk. Kadir Gecesi aslında bir muhasebe gecesidir. Allah Celle Celalühü yılın belli günlerinde muhasebe yapılması için insanlara lütufta bulunuyor. Bu gece de onlardan bir tanesi. Doğru algılarsak, muhasebemizi doğru yaparsak bundan sonraki günleri, ayları ve yılları buna göre yaşama imkanımız daha çok olur. Düşünme ayı, tefekkür ayı. Ruhların ibadetle beslendiği bir aydır. Beden alarak doyar, ruh vererek doyar. Onun için Kadir Gecesi'nin bu minval üzere değerlendirilmesinin faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

 "BİRBİRİMİZLE KUCAKLAŞACAĞIMIZ DÖNEME GELECEĞİZ"

Başkan Köken, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bir an önce bu hastalıktan kurtularak herkesin birbiriyle kucaklaştığı döneme geleceğiz inşallah. Bu dönemle ilgili kendimize bir bakıp 'Neyi ihmal ettik bu günlere geldik' diye insanların bugünü yarını düşünmesinde fayda vardır. Herkesin hem Kadir Gecesi'ni hem de Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Yatsı ezanının okunmasının ardından yayın Eyüpsultan Belediyesi canlı yayın stüdyosundan devam etti. Stüdyodaki program ise Eyüpsultan Camii Baş Müezzini Hasan Tok'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Enes Yıldırım'ın sunduğu programın konuğu Eyüpsultan Müftüsü Mustafa Mesten; Kadir Gecesi'nin faziletleri ve önemi, Kur'an-ı Kerim'in neler öğütlediği, neler dediği, nasıl hitap ettiği, Kur'an-ı Kerim okumanın faziletleri ve önemi ile tövbe konusundan bahsetti. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okuyarak bunu hayatımıza tatbik etmemizin ne kadar önemli olduğundan bahsetti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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