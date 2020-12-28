Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
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Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram

28.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:57
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram

Eyüpsultan Belediyesi, soğuk kış günlerinde de ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, soğuk kış günlerinde de ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. İlçede ihtiyaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak bin 300 kişilik sıcak yemek veriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadığı her eve sıcak yemek ikramında bulunuluyor. İhtiyaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak bin 300 kişilik sıcak yemek veriliyor. Her öğün için üç çeşit olarak hazırlanan sıcak yemekler öğle ve akşam olmak üzere günde iki öğün halinde ikram ediliyor.

Karantinada bulunan 300 kişiye sıcak yemek

Bu arada Covid-19 nedeniyle evlerinde karantinada bulunan ailelerin imdadına da Eyüpsultan Belediyesi yetişiyor. Karantinada bulunan vatandaşların talepte bulunmaları halinde evlerine sıcak yemek ikramı yapılıyor. İlçe genelinde evlerinde karantinada bulunan Kovid-19 hastası 300 kişiye sıcak yemek veriliyor.

Sıcak yemek ikramları bununla da bitmiyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan 80 kişilik sıcak yemek, Eyüpsultan Kaymakamlığının Evsizler Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Eyüp Devlet Hastanesi'ne gece nöbeti için 100 kişilik kahvaltılık, İlçe Sağlık Filyasyon ekibi için 50 kişilik yemek ve aylık 320 koli su veriliyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram
Eyüpsultan Belediyesi'nden gönülleri ısıtan ikram

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:10:47. #1.14#
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