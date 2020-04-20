Eyüpsultan Belediyesi'nden Göktürklülere moral konseri
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Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk, Güncel

Eyüpsultan Belediyesi'nden Göktürklülere moral konseri

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak, onlara yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor.

20.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:46
Eyüpsultan Belediyesi'nden Göktürklülere moral konseri

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek, destek olmak, onlara yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde Çırçır Mahallesi'nde gerçekleştirilen konser bugün Göktürk Mahallesi'nde yapıldı. Konserde Bandistanbul Orkestrası, mahallenin sokaklarında dolaşarak hareketli, eğlenceli parçalar çaldılar.

Coşku dolu anlar yaşandı

Konsere Göktürk Mahallesi sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından bandoyu izleyerek el salladılar, çalınan parçalara alkışlarla eşlik ettiler. Bazı vatandaşlar ise konseri, sosyal mesafeyi koruyarak, cep telefonlarına kaydettiler.

"Evlerinizde kalırsanız çok mutlu oluruz"

Konser sonunda ise vatandaşlara "Bizler siz mutlu olun diye elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de evlerinizde kalırsanız bizler çok mutlu oluruz" mesajı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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