Eyüpsultan Belediyesi'nden ağızları tatlandıran bayram hediyesi
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Eyüpsultan Belediyesi'nden ağızları tatlandıran bayram hediyesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi'nden ağızları tatlandıran bayram hediyesi Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan Bayramına sayılı günler kala tam kapanma nedeniyle evde kalan vatandaşlara bayram şekeri ve maske dağıtımına başladı.

Eyüpsultan Belediyesi'nden ağızları tatlandıran bayram hediyesi

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan Bayramına sayılı günler kala tam kapanma nedeniyle evde kalan vatandaşlara bayram şekeri ve maske dağıtımına başladı.

Bayram öncesi kapı kapı dolaşarak Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek olan çocuklara şeker ulaştıran ekipler, aynı zamanda maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat çekmek amacıyla maske dağıtımı da yaptılar. Bu vesileyle Eyüpsultanlıların Ramazan Bayramını şimdiden kutlayan Başkan Deniz Köken, ilçe sakinlerine "Zor bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde, kalplerin yakınlaştığı, sevgi, merhamet ve sabrın ayı olan Ramazan'ın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun" mesajını iletti. Ramazan Bayramı öncesi ağızları tatlandıran, yüzleri güldüren bu anlamlı hediyeleri alan vatandaşlar ise Başkan Deniz Köken'e teşekkürlerini ve selamlarını gönderdiler.

Eyüpsultan Belediyesi'nden ağızları tatlandıran bayram hediyesi
Eyüpsultan Belediyesi'nden ağızları tatlandıran bayram hediyesi
Eyüpsultan Belediyesi'nden ağızları tatlandıran bayram hediyesi
Eyüpsultan Belediyesi'nden ağızları tatlandıran bayram hediyesi
Eyüpsultan Belediyesi'nden ağızları tatlandıran bayram hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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