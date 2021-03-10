Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapatıyor
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Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapatıyor

10.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:48
Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapatıyor

"Eyüpsultan Gündemi" programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ihtiyaç sahibi vatandaşların mahalle bakkallarına olan veresiye borçlarının kapatılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Eyüpsultan Gündemi" programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ihtiyaç sahibi vatandaşların mahalle bakkallarına olan veresiye borçlarının kapatılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, yeni projeleri anlatan Başkan Deniz Köken, ihtiyaç sahibi vatandaşların mahalle bakkallarına olan veresiye borçlarının kapatılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yapılan bu çalışmanın vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandığını ve konuyla ilgili destek talepleri geldiğine değinen Başkan Deniz Köken, "Geçen seneden bu seneye pandemi bir senesini dolduracak. Geçen bu sürede çok şeyler değişti. Bu zor dönemde ne yaparsan insanların hafızalarında o kalacaktır. Bizim milletimiz yardımseverdir. Bu çalışmayı başlattıktan sonra bize yoğun bir şekilde vatandaşlardan biz de katılalım diye destek talepleri geldi. Biz bakkal esnafımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ramazan'a kadar hepsine ulaşacağız"

Mahalle esnafının mahalleyi finanse ettiğinin altını çizen Başkan Deniz Köken, "Veresiye defteri açarak kısmen de olsa insanların ihtiyaçlarını görmeye çalışıyorlar. Biz de esnafımızın bu kadirşinaslığına destek vermek istedik. Aslında mahalle bakkallarımızı korumak istedik ve o esnada da vatandaşlarımız üzerinden onlara ulaşmış olduk. Hem bakkallarımızın hem de vatandaşımızın işini kısmen de olsa görmeye çalıştık. Şu ana kadar 60 bakkal gezdik. İnşallah vatandaşlarımızın da katkılarıyla Ramazan Ayı'na kadar hepsine ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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