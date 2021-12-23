Eyüpsultan Belediyesi hizmet kalitesini 4 belge ile taçlandırıyor

Eyüpsultan Belediyesi'nde 2019 yılında başlatılan Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi 2020 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerini almıştı.

Bu iki belgeye ek olarak 2021 yılında başlatılan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarının da sonuna gelindi. Konu ile ilgili dış denetim başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi 2021 yılı sona ermeden kaliteli hizmet anlayışını 4 belge ile taçlandırmış olacak.

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