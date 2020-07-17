Eyüpsultan Belediyesi eczanelere ilaç poşeti dağıtıyor Pandemi sürecinde yeni normal hayata geçişle birlikte zorunlu hale gelen maske dağıtımını tüm mahallelerde ücretsiz olarak yapan Eyüpsultan Belediyesi, yeni bir çalışma daha başlattı.

Pandemi sürecinde yeni normal hayata geçişle birlikte zorunlu hale gelen maske dağıtımını tüm mahallelerde ücretsiz olarak yapan Eyüpsultan Belediyesi, yeni bir çalışma daha başlattı. İlçedeki tüm eczanelere ücretsiz ilaç poşeti dağıtılıyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, paketler halinde hazırlanan poşetlerin eczanelere dağıtımını gerçekleştiriyor. İlçede bulunan 92 eczaneye 150 bin adet poşet dağıtılması planlanıyor. Korona virüs sürecinin henüz bitmediğine dikkat çekmek amacıyla dağıtılan 'Covid-19 Halen Aramızda' yazılı poşetleri teslim alan eczane esnafı ise duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Deniz Köken'e teşekkürlerini iletiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA