Eyüpsultan Belediyesi Anaokulu kayıtları başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi'nde (ESA) 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı kayıtları başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi'nde (ESA) 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı kayıtları başlıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in, ilçenin en büyük eksikliğini gidermek adına Karadolap'ta inşa ettirdiği anaokulunda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza "Ezbere değil deneyime dayalı eğitim" verilecek.

KAYITLAR 20 AĞUSTOS TARİHİNDE BAŞLAYACAK

Anaokulu için başvurular 20 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak, 09 Eylül 2021 günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda 10 Eylül 2021 tarihinde saat 11. 00'de kura çekilişi yapılacak. Çekiliş sonucu kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenecek.

EYÜPSULTAN'DA İKAMET EDEN VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK

Anaokulu, Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden vatandaşlara yönelik hizmet verecek.

36 - 69 AY YAŞ ARALIĞI ALINACAK

Anaokuluna 36 - 69 ay yaş aralığında olan öğrenciler için başvuru yapılabilinecek. (ÖZBAKIM BECERİLERİNİN KAZANILMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. )

Anaokulu yaşı (58-69 Ay) olan öğrenciler öncelikli olarak kayıt edilecek. (MİLLİ EĞİTİMİN ÖNCELİKLİ YAŞ SIRASI OLDUĞU İÇİN)

Anaokula ulaşım için servis hizmeti bulunmamaktadır.

Anaokulu, Milli Eğitim esaslarına uygun olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecek.

Anaokulu yarım gün esasına uygun eğitim hizmeti verecek. Eğitimler sabah grubu için 09: 00-12: 00, öğle grubu için 13: 00-16: 00 saatleri arasında gerçekleşecek.

KAYITLAR ONLİNE YAPILACAK

Vatandaşlar anaokuluna aşağıdaki linkten online olarak kayıt yaptırabilirler.

https://kaonline. eyupsultan. bel. tr/

Dileyen vatandaşlar Karadolap Mahallesi Direk Sokak No: 57, Eyüpsultan/İstanbul adresine şahsen giderek veya 0549 794 73 52 - 444 05 96 numaralı telefonları arayarak detaylı bilgiye ulaşabilir.

Kaynak: Habermetre