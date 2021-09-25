Eyüpsultan Belediyesi 6. Miras sergisi açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Sanat Eğitimleri Yıl Sonu Sergisi "Miras" sanatseverlerle buluştu.

Geleneksel sanatlardan özel bir seçkinin yer aldığı sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binasındaki fuaye alanında açıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, belediyenin farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiğini, sanatın ortak buluşma noktası olduğunu söyledi.

Gençlerin sanat alanına da yönlendirilmesi gerektiğine işaret eden Köken, "Çocuklarımız hem ata binecek hem yüzecek hem ok atacak hem ebru yapacak hem minyatür yapacak hem de Matematik çözecek. Tek taraflı olmaz, o yüzden herkesin gayretini bekliyorum. Çocuklarınızı mutlaka bir sanata ve bir spora yönlendirmenizde fayda var." değerlendirmesini yaptı.

Sanatçılara ve sanatseverlere her zaman destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Köken, kalkınmak için her alanda üretim yapmanın önemine dikkati çekti.

Köken, eser veren hocalara, öğrencilere ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan da yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Serginin bir geleneği devam ettirdiği için önemli olduğunu vurgulayan Çalışan, kültür ve sanat kurslarına katılan öğrenci ve hocaların çalışmalarının bulunduğu eserlerden oluşan serginin bu sene altıncı kez yapıldığını ve kataloğunun da hazırlandığını ifade etti.

Kültür ve sanat dünyasından pek çok ismin yanı sıra eğitim veren hocaların ve öğrencilerin katıldığı programda daha sonra kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, resim ve kaligrafi türünde eserlerin yer aldığı "Miras" sergisinde, belediye tarafından 2020-2021 sezonunda gerçekleştirilen kültür-sanat kurslarına katılan öğrencilerle öğretmenlerin çalışmaları yer alıyor.