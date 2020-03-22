Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, temizlik seferberliğini denetledi
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Deniz Köken, Güncel

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, temizlik seferberliğini denetledi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini takip etti.

22.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:48
Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken, temizlik seferberliğini denetledi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini takip etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin İslambey Caddesi'ndeki çalışmalarına katılan Köken, burada yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yerinde görerek incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarda yollar yıkandı, süpürüldü, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi.

Ayrıca bina girişleri, otobüs durakları, ankesörlü telefon üniteleri, durakta bekleyen hatlı minibüsler de detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

"Yasağa uyarsak, evde kalma süresi 3 haftayla sınırlı kalabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, dünya ile birlikte Türkiye'de de çok zor ve önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "Fiziksel mesafeyi koruyup gönül mesafesini sıklaştırarak ve temizliğimize dikkat ederek bu süreci hep birlikte atlatacağız. Biz de koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı uygulamaları hayata geçirdik. İlçemizdeki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Mahallelerimizi de sokak sokak temizliyoruz. Hassasiyet göstermemiz gereken husus, bireysel temizliğimize ve diğer insanlarla olan mesafemize dikkat etmektir, bu süreçte sevgimizi sarılarak değil yüreğimizle göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Köken, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tedbirlere hep birlikte hassasiyetle yasağa uyarsak, evde kalma süresi 3 haftayla sınırlı kalabilir. Peygamber efendimiz de, 'Veba olduğunu duyduğunuz yere gitmeyin! Bulunduğunuz yerde de veba varsa kaçarak oradan çıkmayın.' buyurmuştur. Bugün de bize düşen, virüs ihtimali olan yerlerden uzak durmak, virüs şüphesi varsa da iyileşene kadar diğer insanlarla teması kesmek. Hükümetimiz ve Eyüpsultan Belediyesi olarak, virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu süreçte en büyük görev sizlere düşüyor. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemeli. Sokaklarımızı biz, evlerinizi siz temiz tutarak hep beraber el ele bu süreci atlatacağız. Hiçbir virüsün aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacağını tekrar ediyorum."

Kaynak: AA

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