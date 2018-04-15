Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın: "Eyüp Anadolu Lisesi'nin İsminin Aynı Kalması Tarafındayım"

Sosyal medya üzerinden gelen soruların cevaplandığı bir programa katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Eyüp Anadolu Lisesi'nin isminin Eyüp Anadolu Lisesi olarak kalması tarafındayım. Bu konuda girişimlerimi devam ettiriyorum" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın sosyal medya üzerinden soruların cevaplandığı bir programa konuk oldu. Vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan Başkan Aydın, Eyüp Anadolu Lisesi'nin isim değişikliği hakkında gelen bir soruya yanıt verdi.

"Ben de Eyüp Lisesi'nin mezunuyum"

Eyüp Anadolu Lisesi'nin isim değişikliğinin Bakanlık tarafından yapıldığını belirten Başkan Remzi Aydın, "Eyüp Anadolu Lisesinin adı değişti. Bu bakanlığın yaptığı bir uygulama. Ben de yeni öğrendim bunu. Eski Milli Eğitim Bakanlarının isminin bir liseye verilmesi şeklinde bir uygulama başlatılmış. Bizim Eyüp Lisesi çok köklü bir lise. Ben de Eyüp Lisesi'nin mezunuyum. Sayın Bakanımız çok kıymetli bir büyüğümüz. Kendisini gerçekten çok seviyorum, sayıyorum" dedi.

"Eyüp Anadolu Lisesi'nin isminin Eyüp Anadolu Lisesi olarak kalması tarafındayım"

"Çok köklü bir lisenin isminin değişmesini ben de çok doğru bulmuyorum açıkçası" diyerek sözlerini sürdüren Aydın, "Ama mutlaka verilecekse; ki verilmesi bence doğru ve yerinde bir karardır, doğru bir uygulamadır, ama daha uygun bir liseye verilmesi ve Eyüp Anadolu Lisesi'nin isminin Eyüp Anadolu Lisesi olarak kalması tarafındayım. Ben de o konuda girişimlerimi devam ettiriyorum. Takipçisi olacağım inşallah" diye konuştu. - İSTANBUL