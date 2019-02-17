Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken: "Eyüpsultan İçin 55 Civarında Projemiz Var"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Tüm Balkanlılar Dayanışma ve Kültür Derneğinin düzenlediği yemek programına katıldı. Köken, "Eyüpsultan için 55 civarında projemiz var. Herkesin az kazandığı ama birinin kaybetmediği bir kentsel dönüşümü hayata geçiriyor olmamız lazım" dedi.

Tüm Balkanlılar Dayanışma ve Kültür Derneğinin düzenlediği program AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşti. Eyüpsultan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa AK Parti 24'üncü dönem Milletvekili Gülay Dalyan, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Tüm Balkanlılar Dayanışma ve Kültür Derneğinin Başkanı Adnan Şener, davetliler ve dernek üyeleri katıldı. Salona gelen Başkan Adayı Köken, vatandaşlarla selamlaşarak, sohbet etti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerin sıradan bir belediye seçimleri olarak algılanamayacağını belirten Deniz Köken, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılının son belediye seçimidir. Bu seçim bittiğinde ikinci yüzyıla girecek. Son 7 yılda, 8 yılda bu ülkenin başına gelen sıkıntıların ana sebepleri de, biz ikinci yüzyıla nasıl gereceğiz, gireceğimizin karşılığını bulmak içindi" dedi.

Bu yerel seçimlerde Eyüpsultan'ı 4 ana lokasyona böldüklerini dile getiren Köken, "Merkez ve etrafındaki 10 mahalle, Alibeyköy ve etrafındaki 4 mahalle, Veysel Karani ve etrafındaki 4 mahalle ve Kemerburgaz ve Göktürk ile etrafındaki 7 köy ile beraber 4 kısma böldük. Niye 4 bölgeye böldük, hizmette analiz ettik. İnsanların ekmeğe ihtiyacı varken, pasta sunmak gibi bir ihtiyacın içine girmeyeceğiz. Neye ihtiyacı varsa, onu vermemiz lazım, o yüzden öğrenmemiz lazım. Soracağız alacağız, bizim yapabileceğimizi biz, bizim yapamadığımızı büyükşehir, hükümetimizin yapabileceğini hükümetimiz ile bölüşüp, onu yapacağız. Aslında biz vatandaşların hizmet konusundaki mihmandarlığını yapıyoruz" diye konuştu.

"Eyüpsultan için 55 civarında projemiz var"

Belediyeciliğini şehir doktorluğu olduğunu belirten Köken, Eyüpsultan için 55 tane projelerinin olduğunu dile getirerek, "İnsan hasta olduğunda hastaneye gider, doktora gider. Şehir hasta olduğunda belediyeye gider. O yüzden 'sana belediye baksın' derler ya, oradan kalma bu. Biz de şehrin hastalığını tespit edelim ki, doğru teşhis koyalım. Aksi takdirde doktorun yanlış şeylere sebep olduğu gibi başka şeylere sebebiyet verir. Bugün sıkıntıların ana sebebi doğru analiz edememek, biz doğru analiz edelim. Kentsel dönüşümde herkes kazanmak istiyor. Herkesin kazanmak istediği bir kentsel dönüşümde, kentsel dönüşüm yapamazsın. Herkesin çok kazanmak istediği şeyde, birisi kaybediyor. Onun için bizim herkesin az kazandığı ama birinin kaybetmediği bir yapıyı hayata geçiriyor olmamız lazım. Aksi takdirde çok büyük bir israf ve zaman kaybı, insanların uzun süreli hoşnutsuzluğu ile karşınıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan İstanbul'un merkezi deniliyor ama bir tane müzesinin olmadığını, Eyüpsultan ve tarihini kapsayan bir müze yapacaklarını belirtti.

Köken'in konuşmasının ardından program katılımcıların teşekkür konuşması ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA