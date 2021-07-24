Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi
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Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Veysel Karani Metro İstasyonu'nda vagonlardan birinde bulunan klimalardan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi.

Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi

İSTANBUL - Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Veysel Karani Metro İstasyonu'nda vagonlardan birinde bulunan klimalardan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, olaya yerine ulaşan ekiplerin incelemesi sürüyor.

Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi
Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi
Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi
Eyüpsultan'daki metro istasyonunda klima kaynaklı patlama meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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