Eyüpsultan'a Yepyeni Bir Hayvan Barınağı İnşa Edilecek
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Eyüpsultan'a Yepyeni Bir Hayvan Barınağı İnşa Edilecek

Eyüpsultan'a Yepyeni Bir Hayvan Barınağı İnşa Edilecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi, can dostlarımız için yepyeni ve örnek bir projeye daha imza attı.

Eyüpsultan Belediyesi, can dostlarımız için yepyeni ve örnek bir projeye daha imza attı.

Göktürk'te yapılacak olan "Eyüpsultan Belediyesi Göktürk Hayvan Barınağı" projesinde hiçbir detay göz ardı edilmedi.

A'DAN Z'YE TÜM DETAYLAR

Toplamda 13 bin 774 metrekare alana sahip barınak dahilinde kedi ve köpek doğal yaşam alanları, 500 köpek kapasiteli bakım alanları, 300 kedi kapasiteli bakım alanları. köpek barınağı, at barınağı, köpek eğitim alanı, kedi polikliniği, köpek polikliniği, idari bina, depo ile misafirler ve personel için otopark alanları bulunuyor.

Bu arada barınak dahilinde oluşturulacak fuaye alanı içerisinde sahiplendirme alanları, kanatlı hayvan bakım alanı, eğitim alanı ve oturma alanları da yer alıyor.

Kaynak: Habermetre

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