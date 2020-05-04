Eyüpsultan'a yeni anaokulu müjdesi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçeye yapılacak anaokulları ile ilgili proje hazırlarken ilçede ilk etapta 10 adet anaokulu inşa edilecek.

-Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçeye yapılacak anaokulları ile ilgili proje hazırlarken ilçede ilk etapta 10 adet anaokulu inşa edilecek.Bu doğrultuda Karadolap Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokulu tamamlanma aşamasına geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu doğrultuda insan odaklı birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. Başkan Köken, vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek tespit ettiği, ilçenin en büyük eksiklerinden olan anaokulu sorununu çözmek için çalışmalar yapıyor.

İLK ETAPTA 10 ANAOKULU YAPILACAK

Deniz Köken, ilçeye yapılacak anaokulları ile ilgili proje hazırladı. Proje kapsamında ilçede ilk etapta 10 adet anaokulu inşa edeceklerini açıklayan Başkan Deniz Köken, bu anaokullarından ilkinin temelini Karadolap Mahallesi'nde attı. Başkan Deniz Köken tarafından temeli atılan anaokul inşaatı büyük bir titizlik ve süratle sürdürülen çalışmalar sonucu hızla yükselirken tamamlanma aşamasına geldi.

400 METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLDİ

Karadolap Mahallesi Doruk Sokak'ta 2 katlı olarak yapılan anaokulu, bölgede bu konudaki büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Toplam 400 metrekarelik bir alanda inşa edilen anaokulunda 6 derslik, 1 atölye sınıfı, oyun terası, iç avlu, yemekhane, çok amaçlı salon ve dış bahçe yer alıyor.

Kaynak: DHA