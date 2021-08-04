Eyüpsultan'a Türkiye'nin en büyük kaykay parkı yapılıyor
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Eyüpsultan'a Türkiye'nin en büyük kaykay parkı yapılıyor

Eyüpsultan'a Türkiye'nin en büyük kaykay parkı yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençler için sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi.

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençler için sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında bir Skate Park inşa edilecek.

Uluslararası standartlarda yapılacak park bin 385 metrekare alan ile Türkiye'deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük street disiplinindeki park özelliğine sahip olacak. Olimpik beton kullanılarak yapılacak tesis, gençlerin yanı sıra profesyonel kaykaycılar için tasarlanmış tam olimpik, toplamda yedi farklı açıyı içerisinde barındıracak. İnşası kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınması planlanan Skate Park'ta hem amatör, hem de profesyonel sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

En uzun kaykay parkı

Gençlerin spor ve eğlenceyi birlikte yaşayacağı skate park, Türkiye'nin 50 metre ile en uzun kaykay parkı olma özelliğine de sahip olacak. 70 metre toplam coping uzunluğuna sahip olan skate park için polimer ve epoxy esaslı olimpik beton kullanılacak. Ayrıca park 7 adet roll in girişi ve 1 adet 25 metre genişliğinde wallride rampası ile hizmet verecek.

"İlçemizde paten ve kaykay tutkunu gençlerin olduğunu biliyoruz"

Eyüpsultan'da spora ilgi duyan çok sayıda genç olduğunu, gençlere verdiği bir sözü daha yerine getirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kalıcı, güzel bir çalışma hedefliyoruz. Eyüpsultan'a yakışan, buranın estetiğine uygun, modern bir park alanına çevirmek istiyoruz bu alanı. Kaykay Federasyonu ile koordineli proje geliştirdik skate park yapımı ile ilgili. İlçemizde paten ve kaykay tutkunu gençlerin olduğunu biliyoruz. Yapılacak Skate Park ile birlikte gençler için daha güvenli, sağlıklı ve modern bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

Eyüpsultan'a Türkiye'nin en büyük kaykay parkı yapılıyor
Eyüpsultan'a Türkiye'nin en büyük kaykay parkı yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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