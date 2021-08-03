Eyüpsultan'a Türkiye'nin en büyük Kaykay Parkı yapılıyor
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Eyüpsultan'a Türkiye'nin en büyük Kaykay Parkı yapılıyor

Eyüpsultan'a Türkiye'nin en büyük Kaykay Parkı yapılıyor
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Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençler için sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor.

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençler için sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında bir Skate Park inşa edilecek.

İnşası kısa zamanda tamamlanarak hizmete alınması planlanan Skate Park'ta hem amatör hem profesyonel sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

BİN 385 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULACAK

Uluslararası standartlarda yapılacak park, bin 385 metrekare alan ile Türkiye'deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük street disiplinindeki park özelliğine sahip olacak.

Olimpik beton kullanılarak yapılacak tesis, gençlerin yanı sıra profesyonel kaykaycılar için tasarlanmış tam olimpik, toplamda yedi farklı açıyı içerisinde barındıracak.

EN UZUN KAYKAY PARKI

Gençlerin spor ve eğlenceyi birlikte yaşayacağı Skate Park, Türkiye'nin 50 metre ile en uzun kaykay parkı olma özelliğine de sahip olacak. 70 metre toplam coping uzunluğuna sahip olan park için polimer ve epoxy esaslı olimpik beton kullanılacak. Ayrıca park 7 adet roll-in girişi ve 1 adet 25 metre genişliğinde wallride rampası ile hizmet verecek.

"KAYKAY FEDERASYONU İLE KOORDİNELİ GELİŞTİRDİK"

Eyüpsultan'da spora ilgi duyan çok sayıda genç olduğunu, gençlere verdiği bir sözü daha yerine getirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Kalıcı, güzel bir çalışma hedefliyoruz. Eyüpsultan'a yakışan, buranın estetiğine uygun, modern bir park alanını ilçemize kazandıracağız. Bu parkın yapımıyla ilgili Kaykay Federasyonu ile koordineli proje geliştirdik" dedi.

Eyüpsultan'daki paten ve kaykay tutkunu gençlere seslenen Deniz Köken, "Sizlere verdiğimiz sözü tutuyoruz ve yapılacak Skate Park ile birlikte daha güvenli, sağlıklı ve modern bir ortam oluşturacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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