Eyüpsultan'a akülü sandalye şarj istasyonları kuruluyor
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Eyüpsultan'a akülü sandalye şarj istasyonları kuruluyor

Eyüpsultan Meydanı'na engelli vatandaşların, ziyaretlerini ve ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri adına, "Akülü Sandalye Şarj İstasyonu" kuruldu.

04.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:15
Eyüpsultan'a akülü sandalye şarj istasyonları kuruluyor

Eyüpsultan Meydanı'na engelli vatandaşların, ziyaretlerini ve ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri adına, "Akülü Sandalye Şarj İstasyonu" kuruldu.


Eyüpsultan Belediye Başkanı , 'un dört bir yanından Eyüpsultan'ı ziyarete gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanabilmesi için hizmetlerine devam ediyor. Sosyal tarafından uygulamaya konan proje ile artık Eyüpsultan'ı ziyarete gelen engelli vatandaşlar akülü sandalyelerini şarj etme konusunda sıkıntı yaşamadan diledikleri kadar dolaşabilecekler. Proje kapsamında yakın zamanda Göktürk ve Rami'ye de Akülü Sandalye Şarj İstasyonları kurularak, akülü sandalye kullanan engelli vatandaşların hizmetine sunulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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