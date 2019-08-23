Eyüpspor yeni sezona 16 transferle giriyor

23.08.2019 10:34

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesinde yeni yönetim ve yeni teknik direktörüyle çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. Eyüpspor Teknik Direktörü Mehmet Ali Honca, yeni sezonda toplam 16 transfer yaptıklarını söyledi.



TFF 2. Lig'de yeni sezon, 31 Ağustos Cumartesi günü Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor ile Niğde Anadolu arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor da yeni sezon öncesinde yeni yönetim ve yeni teknik direktörüyle çalışmalarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. 100. yılına giren Eyüpspor, ligin başlamasına az bir süre kala yapılan transferlerle yeni sezona güçlü ve iddialı bir kadro kurarak başlıyor. Eyüpspor Teknik Direktörü Mehmet Ali Honca, takımın son durumu ve yeni yönetimle birlikte Eyüpspor'un yol haritasının nasıl olacağı hakkında açıklamalarda bulundu.



"Teknik ekip olarak mutlu ve umutluyuz"



Vizyonu geniş ve ileriye dönük bakan bir yönetim kuruluna sahip olduklarını söyleyen Mehmet Ali Honca, "Tesis yatırımları yapılacak. Başarının istikrar ve tesisleşmeden geçtiğini bilen bir yönetimimiz var. Bu Eyüpspor için büyük bir avantaj sağlıyor. O yüzden teknik ekip olarak çok mutlu ve umutluyuz. Eyüpspor, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in destekleriyle ve yeni yönetimimizin çalışmalarıyla yeni stadına kavuşacak" ifadelerini kullandı.



"Üç dönemlik bir kamp yaptık"



Üç dönemlik bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Honca, "İlk olarak tesislerimizde on günlük bir kamp yaptık. Burada kuvvet ve dayanıklılık çalıştık. Daha sonrasında Kızılcahamam'a gittik. Kondisyon antrenmanımız devam etti ve hazırlık maçları yapmaya başladık. Üçüncü kamp dönemini Bolu'da yaptık. O dönem odak noktamız tamamen hazırlık maçları oldu. Maalesef son iki hazırlık maçımız bizden kaynaklanmayan sebeplerle iptal oldu. Düzce ile Düzce Stadı'nda, Sakarya ile son maçımızı Sakarya Stadı'nda oynayacaktık. Stat atmosferinde yapılan hazırlık maçları takıma olumlu yönde çok etkili oluyor. Çünkü antrenman sahasında yapılan bir hazırlık maçı çok verimli geçmiyor. Bu cumartesi bir hazırlık maçı yapacağız ancak henüz saha yeri belli olmadı. Onun netleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.



Teknik Direktör Honca, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu sezon ilk üç maçımızı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağız. Stadımız o zamana yetişir mi? Bilmiyorum. Yetişmezse de başımızın çaresine bakacağız. Taraftar bizim on ikinci adamımız. Futbolcuyu ateşleyen, sahada daha etkin olmasını sağlayan bir unsur. Eyüpspor taraftarı takımına yeterince destek veriyor. Tabii taraftarın bir başarı beklediğini, sahada güzel bir oyun izlemek istediğini biliyorum. Bu isteklere çok çalışıp sahada cevap verince, taraftarın daha da takımına destek olacağını düşünüyorum".



"Toplam 16 transfer yaptık"



Toplam 16 transfer yaptıklarını söyleyen Eyüpspor'un teknik direktörü Mehmet Ali Honca, "Geçen seneki kadromuzdan 7 kişi bizimle devam ediyor. İhtiyaçlarımız doğrultusunda çeşitli mevkilere 16 transfer yaptık. Bu oyuncularımızın hepsi gönül isterdi ki ilk günden beri bizimle beraber olsun, takım birlikteliği açısından zaman kazanabilseydik. Maalesef sonradan gelen futbolcularımız oldu. Antrenman eksikliği olan futbolcularımız var. O futbolcularımızın eksikliğini hazırladığımız özel çalışmalarla gidermeye çalışıyoruz. Transfer ettiğimiz futbolcuların içinde çok genç oyuncularımız da var. Gelecek vaat eden oyuncuları transfer ettik. Onlardan belki çok faydalanamayacağız ancak onları kazanma senemiz olacak. Daha sonrasında o genç futbolcular, takımımızın bel kemiğini oluşturabilir. Diğer yaptığımız transferler izlediğimiz ve bildiğimiz futbolculardan oluşuyor. Taraftarın sabırlı olmalarını istiyoruz. Çünkü çok yeni bir takım kurduk. Daha bir aydır beraber olan bir takımımız var. Bu eksikliği gidermek için çok yoğun çalışıyoruz. Öyle güzel günler gelecek ki taraftarımız keyifle doksan dakika seyredip evlerine dönecekler. Bu konuda onlara söz veriyoruz. Bizi desteklemelerini istiyoruz" dedi.



Eyüpspor'un yeni sezon öncesinde takıma transfer ettiği futbolcular ve mevkileri:



Timur Çakıroğulları - Kaleci



Alp Tutar - Kaleci



Göksu Alhas- Defans



Sercan Türkeri - Defans



Egemen Zengin - Defans



Muharrem Doğan - Defans



Volkan Kesim - Defans



Eren Taşkın - Orta Saha



Hüseyin Cihan Avcu - Orta Saha



Harun Özcan - Orta Saha



Berkan Burak Turan - Orta Saha



Mikail Okyar - Orta Saha



Uğur Mustafa Türk - Santrfor



Doğukan Öksüz - Santrfor



Emre Torun - Santrfor



Emre Kılıç - Santrfor - İSTANBUL

Kaynak: İHA