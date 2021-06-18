Eyüpspor, Umut Bulut'u transfer etti
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, tecrübeli forvet oyuncusu Umut Bulut'u kadrosuna kattı.
Golcü oyuncuyla yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, Süper Lig'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul