Atila Gerin: "Ateş hattında kalıcı olmak istemiyoruz"

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Kocaelispor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Ateş hattında kalıcı olmak istemiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Maçın hemen başında istemediğimiz bir senaryo ile karşılaştık. İlk dakikalarda kalemizde gol gördük. Böyle bir takıma karşı oynamak her zaman zordur. İlk yarıda oyuncularım yüzde 70'e yakın topa sahip oldu. Oyunun kontrolü de bizdeydi, pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıda üretkenliğimiz düştü. Elimize fırsatlar da geçti. Ama kazanamadığımız için üzgünüz. Oyuncularım mücadelesine devam ediyor. Umarım önümüzdeki maçlarda istediğimizi sahaya yansıtarak ihtiyacımız olan puanları alacağız. Birliktelikleri 2 ayı bulmayan bir oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Ben de dahil bu ligde oynamaya devam etmeye ihtiyacımız var. Tabii personelimiz için de bu şekilde. Hayatlarımızı devam ettirmek istiyoruz, çabalıyoruz. İşin ekonomisini de bir kenara bıraktık. Mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Küme düşme potasından uzaklaşmak istediklerini belirten Gerin, "34-35 civarında puan alabilen takımın ligde kalacağını düşünüyoruz. Her maç çok zor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a da aynı; bize yakın takımlara da aynı oyunumuzu oynuyoruz. Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. Ateş hattında kalıcı olmak istemiyoruz. Sakat oyuncularımızın da bu süreçte aramıza geri katılacağını düşünüyorum. Mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı