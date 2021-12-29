Eyüpspor, Strahil Popov'u kadrosuna kattı
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'dan sağ bek Strahil Popov ile 1.5 yıllığına anlaştı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'dan sağ bek Strahil Popov ile 1.5 yıllığına anlaştı.
Asbaşkan Fatih Kulaksız'ın temas kurup anlaşma sağladığı 31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacak.Türkiye'de daha önce Kasımpaşa forması da giyen Popov, bu sezon Atakaş Hatayspor formasıyla 6 maça çıktı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet