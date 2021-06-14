Eyüpspor Kulübü, savunma oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine bağladı
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Eyüpspor Kulübü, savunma oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine bağladı

Eyüpspor Kulübü, savunma oyuncusu Yalçın Kılınç'ı renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Samsunspor ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu Yalçın Kılınç'ı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Samsunspor ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu Yalçın Kılınç'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yalçın Kılınç, asbaşkan Fatih Kulaksız'ın da hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

Yalçın Kılınç'ın transferiyle ilgili açıklamada bulunan Kulaksız, "Kendisi uzun süredir tanıyıp takip ettiğimiz bir oyuncu. Play-off'larda da kendisini canlı izledik. Devre arasında kadromuza katmak istemiştik ama şartlar uygun olmamıştı, bugüne kısmetmiş. Takıma faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'un yeni transferi Yalçın Kılınç ise sözleşmenin iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek, "Takımın bu yeni başlangıcında ben de elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. Burada olmaktan mutluyum, inşallah sonu şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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