Eyüpspor karşılaşmasının yeri değişti

16.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:16

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oynanacak maçın yeri değiştirildi. Karşılaşma Antalya Stadı'nın yerine Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ikinci maçında Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oynanacak mücadele, iklim şartları ve yoğun yağış nedeniyle Antalya Stadı zemininin korunması amacıyla Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi Stadı'na alındı.Karşılaşma yarın saat 14.30'da oynanacak. Müsabakada kombine bileti olan taraftarların kartları geçerli olacak, ayrıca bilet satışı yapılacak.

Kaynak: DHA