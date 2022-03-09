Eyüpspor ile Bursaspor yarın erteleme maçında karşılaşacak - Haberler

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Eyüpspor ile Bursaspor yarın erteleme maçında karşılaşacak

AA - Süha Gür - Spor
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Eyüpspor ile Bursaspor yarın erteleme maçında karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası yarın gerçekleştirilecek.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ertelenen Eyüpspor- Bursaspor müsabakası yarın gerçekleştirilecek.

Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada ertelenen karşılaşma, aynı şartlarda kaldığı yerden devam edecek.

Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 12. dakikada ertelenen maçta, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.

AA / Süha Gür - Spor

Spor Toto, Bursaspor, Eyüpspor, Spor, Haberler

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